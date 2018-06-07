Жительницу Барнаула обманули при продаже дачи

В Барнауле женщина хотела продать дачу, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Жительница Барнаула разместила в интернете объявление о продаже дачного участка с домом. Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить дачу. Мужчина пояснил, что сейчас не в городе, но может внести предоплату. Для этого он попросил продиктовать данные карты.
Женщина сообщила нужную информацию, а также коды доступа, которые пришли в сообщении. После этого со счета исчезли 12 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Напомним, в июне в Барнауле задержали женщину, которая обманула 25 человек через интернет-магазин.
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