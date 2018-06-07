Жительницу Барнаула обманули при продаже дачи

Жительница Барнаула разместила в интернете объявление о продаже дачного участка с домом. Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить дачу. Мужчина пояснил, что сейчас не в городе, но может внести предоплату. Для этого он попросил продиктовать данные карты.

Женщина сообщила нужную информацию, а также коды доступа, которые пришли в сообщении. После этого со счета исчезли 12 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, в июне в Барнауле задержали женщину, которая обманула 25 человек через интернет-магазин.