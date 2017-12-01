В Барнауле мать оставила ребенка у знакомой и пропала на две недели

Женщина сказала знакомой, что оставит ребенка лишь на пару дней. Однако мать пропала на несколько недель. Знакомая женщины не знала, где найти ее и обратилась в полицию.

Ребенка отвезли в социальное учреждение. Мать не интересовалась его судьбой и ни разу не навестила.

Выяснилось, что жительница Барнаула и раньше оставляла ребенка у своих друзей. Женщина его не воспитывала и не обеспечивала санитарные условия дома.

Суд постановил лишить женщину родительских прав.