В Барнауле мать оставила ребенка у знакомой и пропала на две недели

Жительница Барнаула оставила своего ребенка у знакомой и исчезла на несколько недель. Ее лишили родительских прав, сообщает прокуратура Алтайского края.
Женщина сказала знакомой, что оставит ребенка лишь на пару дней. Однако мать пропала на несколько недель. Знакомая женщины не знала, где найти ее и обратилась в полицию.
Ребенка отвезли в социальное учреждение. Мать не интересовалась его судьбой и ни разу не навестила.
Выяснилось, что жительница Барнаула и раньше оставляла ребенка у своих друзей. Женщина его не воспитывала и не обеспечивала санитарные условия дома.
Суд постановил лишить женщину родительских прав.
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