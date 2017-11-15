В Барнауле мужчина обманул больше 40 человек при продаже строительных материалов

Житель Барнаула за несколько месяцев обманул несколько десятков человек, продавая строительные материалы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, мужчина был посредником при продаже строительных материалов. Барнаулец находил клиентов на поставку товара и получал предоплату. Иногда он доставлял часть заказа, а остальное обещал привести позже. Однако спустя некоторое время мужчина не поставлял материалы и не отдавал деньги.
Мошенник обманывал людей и другим путем. Он заказывал товар у сторонней организации. Когда материалы доставляли покупателям, барнаулец просил оплатить их до начала разгрузки. Получив деньги, мошенник скрывался, а машина уезжала с товаром.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Он обманул больше 40 человек. Барнаульцу грозит лишение свободы с максимальным сроком до пяти лет.
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