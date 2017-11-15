В Барнауле мужчина обманул больше 40 человек при продаже строительных материалов

Сегодня, 11:22.
Происшествия

Житель Барнаула за несколько месяцев обманул несколько десятков человек, продавая строительные материалы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Стройка.
Стройка. Фото: СС0.

По предварительной информации, мужчина был посредником при продаже строительных материалов. Барнаулец находил клиентов на поставку товара и получал предоплату. Иногда он доставлял часть заказа, а остальное обещал привести позже. Однако спустя некоторое время мужчина не поставлял материалы и не отдавал деньги.

Мошенник обманывал людей и другим путем. Он заказывал товар у сторонней организации. Когда материалы доставляли покупателям, барнаулец просил оплатить их до начала разгрузки. Получив деньги, мошенник скрывался, а машина уезжала с товаром.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он обманул больше 40 человек. Барнаульцу грозит лишение свободы с максимальным сроком до пяти лет.

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