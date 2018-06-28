В Барнауле мужчина сбежал из колонии-поселения, чтобы выпить с друзьями

Сегодня, 13:28.
Происшествия

В Барнауле на участке колонии-поселения при исправительной колонии строгого режима №3 22 июня не заметили одного из осужденных. Вскоре его нашли в Павловске, сообщает прокуратура региона.

Полиция. Задержание.
Полиция. Задержание. Фото: мвд.рф.

Ранее мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за кражу. Он отбывал наказание в этой исправительной колонии строгого режима. Через год мужчина попросил перевести его в колонию-поселения. Суд учел характеристики осужденного, и 26 апреля его перевели на участок колонии-поселения, откуда мужчина сбежал.

Осужденного задержали в Павловске 23 июня. Он рассказал, что убежал, чтобы выпить пиво с друзьями.

Решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководству колонии внесли представление.

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