В Барнауле мужчина сбежал из колонии-поселения, чтобы выпить с друзьями

Ранее мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за кражу. Он отбывал наказание в этой исправительной колонии строгого режима. Через год мужчина попросил перевести его в колонию-поселения. Суд учел характеристики осужденного, и 26 апреля его перевели на участок колонии-поселения, откуда мужчина сбежал.

Осужденного задержали в Павловске 23 июня. Он рассказал, что убежал, чтобы выпить пиво с друзьями.

Решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководству колонии внесли представление.