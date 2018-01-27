В Барнауле на парковке у магазина под асфальт провалился автомобиль

В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Ирина Ворсина, vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Ирина Ворсина, vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Женя Фарафонов, vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Женя Фарафонов, vk.com/barneos22.

"Девушка ехала на парковку, там не было ни ямок ни намек на яму. Маленькой струйкой выходил пар из подо льда. Сидевшая просто ехала и провалилась на ровном месте", — рассказывают очевидцы в паблике Barnaul 22.

По словам свидетелей случившегося инцидента, там прорвало трубу и размыло асфальт, заметить "дыру" было невозможно.

Девушка вызвала сотрудников ГИБДД на место происшествия, которые составили протокол. Автомобиль вытащили из ямы.