В Барнауле на парковке у магазина под асфальт провалился автомобиль

26 января днем на парковке у магазина (пересечение Взлетной и Сиреневой) в Барнауле автомобиль провалился под асфальт.
В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Ирина Ворсина, vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Ирина Ворсина, vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Женя Фарафонов, vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль провалился под асфальт. Фото: Женя Фарафонов, vk.com/barneos22.
"Девушка ехала на парковку, там не было ни ямок ни намек на яму. Маленькой струйкой выходил пар из подо льда. Сидевшая просто ехала и провалилась на ровном месте", — рассказывают очевидцы в паблике Barnaul 22.
По словам свидетелей случившегося инцидента, там прорвало трубу и размыло асфальт, заметить "дыру" было невозможно.
Девушка вызвала сотрудников ГИБДД на место происшествия, которые составили протокол. Автомобиль вытащили из ямы.
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