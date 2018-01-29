Наконец-то. В Барнауле сняли ролик Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

К акции Satisfaction Challenge в поддержку курсантов-летчиков из Ульяновска присоединились и барнаульцы. В сети появился ролик работников магазина DNS, расположенного в ТЦ "Первомайский".
Среди танцующих людей был замечен зелёноголовый инопланетянин с пылесосом, огромный притоптывающий в такт музыке утюг и мультиварка.
Флешмоб "Satisfaction Challenge", в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. #Satisfaction #ульяновскиекурсанты #поддержка #сатисфэкшен #flashmobsatisfaction #флешмоб #SatisfactionChallenge #флешмобы #Flashmob #мейнстрим #видеостудиявладаголубева #studiovlad #видеоролики #видеореклама #юркавделе #сценарист #режиссер #КрутойОператор #Выходизанего
Ролик сняла видеостудия Влада Голубева.
Backstage. Satisfaction. Поддержали. И нас накрыла сегодня волна Challenge в поддержку ульяновских студентов. Спасибо за помощь @klim_24_boom и @mr.kurkush Бэк снял @vlad_spirin92 Наша версия уже завтра. #Satisfaction #поддержка #ульяновскиекурсанты #сатисфэкшен #flashmobsatisfaction #флешмоб #SatisfactionChallenge #флешмобы #Flashmob #мейнстрим #видеостудиявладаголубева #studiovlad #видеоролики #видеореклама #юркавделе #сценарист #режиссер #КрутойОператор #Выходизанего
С чего все началось
Напомним, что в январе в сети появился ролик, в котором 14 полураздетых студентов первого курса летного факультета танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Это видео попалось на глаза руководству училища. Появилась опасность, что ребят исключат из учебного заведения. В Федеральном агентстве воздушного транспорта назвали произошедшее "безнравственным эпизодом".
В интернете одни люди поддержали идею об исключении первокурсников, другие принялись их защищать, на change.org появилась даже петиция с просьбой не отчислять курсантов. Кроме того, теперь в интернете множатся новые клипы под песню Бенни Бенасси, так называемая акция Satisfaction Challenge, где различные люди не только из нашей страны, но и из зарубежья, с помощью танцев вступаются за будущих летчиков из Ульяновска.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.