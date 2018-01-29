Наконец-то. В Барнауле сняли ролик Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

В Барнауле сняли ролик в поддержку ульяновских курсантов. Фото: www.instagram.com/studiovlad. В Барнауле сняли ролик в поддержку ульяновских курсантов. Фото: www.instagram.com/studiovlad. В Барнауле сняли ролик в поддержку ульяновских курсантов. Фото: www.instagram.com/studiovlad. В Барнауле сняли ролик в поддержку ульяновских курсантов. Фото: www.instagram.com/studiovlad. В Барнауле сняли ролик в поддержку ульяновских курсантов. Фото: www.instagram.com/studiovlad. В Барнауле сняли ролик в поддержку ульяновских курсантов. Фото: www.instagram.com/studiovlad.

Среди танцующих людей был замечен зелёноголовый инопланетянин с пылесосом, огромный притоптывающий в такт музыке утюг и мультиварка.

Ролик сняла видеостудия Влада Голубева.

С чего все началось

Напомним, что в январе в сети появился ролик, в котором 14 полураздетых студентов первого курса летного факультета танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Это видео попалось на глаза руководству училища. Появилась опасность, что ребят исключат из учебного заведения. В Федеральном агентстве воздушного транспорта назвали произошедшее "безнравственным эпизодом".

В интернете одни люди поддержали идею об исключении первокурсников, другие принялись их защищать, на change.org появилась даже петиция с просьбой не отчислять курсантов. Кроме того, теперь в интернете множатся новые клипы под песню Бенни Бенасси, так называемая акция Satisfaction Challenge, где различные люди не только из нашей страны, но и из зарубежья, с помощью танцев вступаются за будущих летчиков из Ульяновска.