Студенты массово снимают эротические клипы в поддержку ульяновских курсантов

Вчера, 18:11.
Жизнь

В сети появляются новые клипы под песню Бенни Бенасси Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Героями роликов становятся студенты и даже девушки из армии Израиля, сообщают "Известия".

Студенты устраивают в помещениях общежития танцы в трусах и касках по аналогии с клипом ульяновских курсантов.

Озорных летчиков уже поддержали учащиеся различных техникумов и колледжей, молодые люди в футболках МЧС и девушки из армии Израиля.

В описании видео девушки указали, что в Израиле не существует никаких наказаний за танцы, в связи с чем они решили записать свой "пламенный привет" курсантам.

"Оригинальный" клип:

Ранее в интернете появился клип, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Satisfaction в помещениях общежития. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. В интернете уже появилась петиция в поддержку авторов эротического клипа.

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