В Барнауле ночью горел частный жилой дом

4 марта ночью в Барнауле (Индустриальный район) на улице 42-й Краснознаменной бригады случился пожар.
Сгорела крыша и пристройки к дому, дом затоплен.
"Пострадавших нет, дома был дедушка, мужчина 55 лет и мальчик лет 6. Пожар тушили с 3:15 до 6 утра. Соседские пристройки тоже загорелись, но возгорание вовремя ликвидировали", — сообщают очевидцы происшествия в паблике Barnaul 22.
На тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 31 человек личного состава.
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