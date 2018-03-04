В Барнауле ночью горел частный жилой дом

Сгорела крыша и пристройки к дому, дом затоплен.

"Пострадавших нет, дома был дедушка, мужчина 55 лет и мальчик лет 6. Пожар тушили с 3:15 до 6 утра. Соседские пристройки тоже загорелись, но возгорание вовремя ликвидировали", — сообщают очевидцы происшествия в паблике Barnaul 22.

На тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 31 человек личного состава.