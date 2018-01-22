В Барнауле организатор финансовой пирамиды обманул вкладчиков на 30 млн рублей

В 2003 году Чижов создал и возглавил в Барнауле кредитный потребительский кооператив "Движение в поддержку армии", а в 2007 году — одноименный кредитный потребительский кооператив. Для привлечения большего числа людей кооператив активно рекламировали в СМИ. В итоге пайщики верили в надежность размещения денег под высокий процент. При этом резервный фонд для покрытия долгов по обязательствам не создавался.

Под видом деятельности двух кредитных потребительских кооперативов деньги похищали по принципу "финансовой пирамиды", когда проценты по вкладам гасились за счет поступления средств от новых клиентов. В результате 219 вкладчиков не смогли получить назад свои сбережения в полном объеме. Общий ущерб превысил 30 млн рублей.

Объем уголовного дела составил более 130 томов. Изъяли большое количество документов, по которым проводили бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы.

Суд признал подсудимого виновным в хищении денег у пайщиков и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафу в 1 млн рублей.