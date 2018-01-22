В Барнауле организатор финансовой пирамиды обманул вкладчиков на 30 млн рублей

В Барнауле Сергея Чижова, бывшего директора двух кредитных потребительских кооперативов "Движение в поддержку армии", признали виновным в многомиллионных хищениях у пайщиков, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
В 2003 году Чижов создал и возглавил в Барнауле кредитный потребительский кооператив "Движение в поддержку армии", а в 2007 году — одноименный кредитный потребительский кооператив. Для привлечения большего числа людей кооператив активно рекламировали в СМИ. В итоге пайщики верили в надежность размещения денег под высокий процент. При этом резервный фонд для покрытия долгов по обязательствам не создавался.
Под видом деятельности двух кредитных потребительских кооперативов деньги похищали по принципу "финансовой пирамиды", когда проценты по вкладам гасились за счет поступления средств от новых клиентов. В результате 219 вкладчиков не смогли получить назад свои сбережения в полном объеме. Общий ущерб превысил 30 млн рублей.
Объем уголовного дела составил более 130 томов. Изъяли большое количество документов, по которым проводили бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы.
Суд признал подсудимого виновным в хищении денег у пайщиков и приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафу в 1 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.