В Барнауле осудят женщин, которые под видом работников ЖКХ украли у пенсионеров почти 1 миллион

По данным следствия, в июне 2016 года женщина вышла из тюрьмы и создала организованную группу для совершения преступлений. В ее состав вошли двое местных жителей и несовершеннолетняя девушка.

Обвиняемые с июня 2016 года по февраль 2017 находили одиноких пенсионеров, которые не могли оказать никакого сопротивления. Злоумышленники представлялись работниками ЖКХ и проникали в квартиры пожилых людей. Там обвиняемые общались с беспомощными пенсионерами и обкрадывали их.

Участники преступной группы обманули 26 человек. Большинству пострадавших было 80-90 лет. Сумма составляла от 5 до 340 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемые похищали технику: телевизоры и телефоны. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней и 16-летней обвиняемых. Специалисты провели больше 100 экспертиз и опросили более 70 человек. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Третий соучастник признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Уголовное дело выделили в отдельное производство и направили в суд.