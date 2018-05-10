В Барнауле посетители вызвали пожарных в ТРЦ "Пионер".

В ведомстве отметили, что никто не пострадал и тушить ничего не пришлось. Эвакуацию не проводили. Подробности рассказал Алексей Руин, технический директор компании "Малл инвест", управляющей ТРЦ "Пионер":

— Произошло то, что и должно было произойти. У нас сработала система пожарной безопасности: работник магазина "Лента" слишком резко открыл коптильню, где готовил курочек, и часть дыма вынесло за воздухозабор. Датчики зафиксировали задымление, поэтому лифты спустились на первый этаж, открылись электронные замки дверей эвакуации, приехали пожарники и так далее. Мы в очередной раз убедились, что система работает.

Руин также подтвердил, что никто не пострадал. Он добавил, что завтра в ТРЦ "Пионер" в 7 утра будет плановое тестирование системы пожарной безопасности.

Напомним, ранее прокуратура Барнаула во время проверки нашла нарушения пожарной безопасности в нескольких ТЦ. Тогда в ведомстве сообщали, что на 4-ом этаже торгового центра "Пионер" на пути эвакуации находится "Лабиринт зазеркалье". Он выполнен из материалов с более высокой пожарной опасностью.