В Барнауле посетители вызвали пожарных в ТРЦ "Пионер".

В Барнауле 10 мая пожарные приезжали к ТРЦ "Пионер". Их вызвали посетители, которые почувствовали запах гари, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В ведомстве отметили, что никто не пострадал и тушить ничего не пришлось. Эвакуацию не проводили. Подробности рассказал Алексей Руин, технический директор компании "Малл инвест", управляющей ТРЦ "Пионер":
— Произошло то, что и должно было произойти. У нас сработала система пожарной безопасности: работник магазина "Лента" слишком резко открыл коптильню, где готовил курочек, и часть дыма вынесло за воздухозабор. Датчики зафиксировали задымление, поэтому лифты спустились на первый этаж, открылись электронные замки дверей эвакуации, приехали пожарники и так далее. Мы в очередной раз убедились, что система работает.
Руин также подтвердил, что никто не пострадал. Он добавил, что завтра в ТРЦ "Пионер" в 7 утра будет плановое тестирование системы пожарной безопасности.
Напомним, ранее прокуратура Барнаула во время проверки нашла нарушения пожарной безопасности в нескольких ТЦ. Тогда в ведомстве сообщали, что на 4-ом этаже торгового центра "Пионер" на пути эвакуации находится "Лабиринт зазеркалье". Он выполнен из материалов с более высокой пожарной опасностью.
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