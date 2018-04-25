В Барнауле очистили фонтан, в котором плавали мертвые голуби

Сегодня, 17:03.
Происшествия

25 апреля в Барнауле очистили фонтан и сквер на пересечении Молодежной и Красноармейского. Утром публикация о том, что в фонтане плавают мертвые птицы, появилась на altapress.ru, а после обеда сайт мэрии отрапортовал, что фонтан и прилегающая территория приведены в порядок.

Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru
В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.
В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.
В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.
В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.
В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.
В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.
В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.

Почему погибли птицы

Как рассказал altapress.ru известный алтайский орнитолог Алексей Эбель, птицы могли погибнуть из-за того, что подкармливающие их люди кидают в фонтан хлеб. Пернатые приземляются на воду, их перья намокают, а выбраться они уже не могут.

По словам Эбеля, если барнаульцы и дальше будут бросать голубям еду в воду, птицы будут снова тонуть в фонтане.

Голуби в свере на ул. Молодежной.
Голуби в свере на ул. Молодежной.

Обращение администрации

Расчистку организовала администрация Железнодорожного района, напротив которой расположен сквер с фонтаном. В райадминистрации предупреждают, что не стоит контактировать с уличными птицами, так как можно заразиться различными заболеваниями.

"Не трогайте и не кормите птиц — это может навредить как вам, так и пернатым", сообщили в районной администрации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Новости партнеров