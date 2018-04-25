В Барнауле очистили фонтан, в котором плавали мертвые голуби

25 апреля в Барнауле очистили фонтан и сквер на пересечении Молодежной и Красноармейского. Утром публикация о том, что в фонтане плавают мертвые птицы, появилась на altapress.ru, а после обеда сайт мэрии отрапортовал, что фонтан и прилегающая территория приведены в порядок.
Почему погибли птицы
Как рассказал altapress.ru известный алтайский орнитолог Алексей Эбель, птицы могли погибнуть из-за того, что подкармливающие их люди кидают в фонтан хлеб. Пернатые приземляются на воду, их перья намокают, а выбраться они уже не могут.
По словам Эбеля, если барнаульцы и дальше будут бросать голубям еду в воду, птицы будут снова тонуть в фонтане.
Обращение администрации
Расчистку организовала администрация Железнодорожного района, напротив которой расположен сквер с фонтаном. В райадминистрации предупреждают, что не стоит контактировать с уличными птицами, так как можно заразиться различными заболеваниями.
"Не трогайте и не кормите птиц — это может навредить как вам, так и пернатым", сообщили в районной администрации.
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