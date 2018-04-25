В Барнауле очистили фонтан, в котором плавали мертвые голуби

Сквер на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org. В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org. В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org. В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org. В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org. В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org. В сквере на улице Молодежной убрали мертвых голубей из фонтана. 25 апреля 2018 года. Фото: barnaul.org.

Почему погибли птицы

Как рассказал altapress.ru известный алтайский орнитолог Алексей Эбель, птицы могли погибнуть из-за того, что подкармливающие их люди кидают в фонтан хлеб. Пернатые приземляются на воду, их перья намокают, а выбраться они уже не могут.

По словам Эбеля, если барнаульцы и дальше будут бросать голубям еду в воду, птицы будут снова тонуть в фонтане.

Обращение администрации

Расчистку организовала администрация Железнодорожного района, напротив которой расположен сквер с фонтаном. В райадминистрации предупреждают, что не стоит контактировать с уличными птицами, так как можно заразиться различными заболеваниями.