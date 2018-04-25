В центре Барнаула в фонтане плавают трупы голубей

Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru Голуби в свере на ул. Молодежной. Фото: Надежда Тиунова. altapress.ru

Фонтан сильно захламлен бутылками, упаковками и ветками деревьев. Среди мусора плавают тушки утонувших голубей и куски хлеба разных сортов. Живые птицы, которые облюбовали это место, продолжают пить из фонтана.

По мнению известного барнаульского биолога и бердвотчера Алексея Эбеля, именно хлеб в воде погубил птиц.

Алексей Эбель,

биолог, фотограф, бердвотчер:

— Это уток можно кормить на воде. Но не голубей. Они, конечно, не боятся воды и ходят по лужам, но плавать не могут. Скорее всего, они упали в фонтан на брюхо, перо намокло, голуби не смогли взлететь и утонули. Так могли сделать неопытные молодые особи.

Если в фонтан продолжат кидать хлеб и не уберут из воды старый "корм", птицы будут тонуть и дальше.

Сквер на ул. Молодежной обновили в прошлом году. Здесь построили несколько высоких каменных клумб, установили искусственные деревья и сделали лавочки. Однако сидеть на них все равно никто не может: сюда слетаются стаи голубей и все поверхности заняты ими. Птиц давно прикормили отдыхающие.

Несколько дней назад стало известно, что в пруду парка "Изумрудный" массово вымерла рыба.

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