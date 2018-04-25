В центре Барнаула в фонтане плавают трупы голубей

В фонтане сквера на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского погибли голуби. Около десятка птичьих трупов плавают в воде.
Фонтан сильно захламлен бутылками, упаковками и ветками деревьев. Среди мусора плавают тушки утонувших голубей и куски хлеба разных сортов. Живые птицы, которые облюбовали это место, продолжают пить из фонтана.
По мнению известного барнаульского биолога и бердвотчера Алексея Эбеля, именно хлеб в воде погубил птиц.
Алексей Эбель,
биолог, фотограф, бердвотчер:
— Это уток можно кормить на воде. Но не голубей. Они, конечно, не боятся воды и ходят по лужам, но плавать не могут. Скорее всего, они упали в фонтан на брюхо, перо намокло, голуби не смогли взлететь и утонули. Так могли сделать неопытные молодые особи.
Если в фонтан продолжат кидать хлеб и не уберут из воды старый "корм", птицы будут тонуть и дальше.
Сквер на ул. Молодежной обновили в прошлом году. Здесь построили несколько высоких каменных клумб, установили искусственные деревья и сделали лавочки. Однако сидеть на них все равно никто не может: сюда слетаются стаи голубей и все поверхности заняты ими. Птиц давно прикормили отдыхающие.
Несколько дней назад стало известно, что в пруду парка "Изумрудный" массово вымерла рыба.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.