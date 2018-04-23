После гибели рыбы в парке "Изумрудный" осушат пруд

Напомним, на выходных барнаульцы заметили в пруду парка дохлую рыбу. В парке распространился неприятный запах, рассказывали горожане.

Как пояснил altapress.ru Владимир Фишер, сохранять водоем в парке изначально не планировали, поэтому о рыбе здесь не заботились. Пруд, по словам арендатора, достался ему в очень запущенном состоянии.

Владимир Фишер,

гендиректор компании "Лидер", арендатора парка "Изумрудный":

— Я еще летом говорил рыбакам, удящим рыбу в пруду, чтобы они этого не делали. Небезопасно ведь, пруд грязный, туда птицы гадят. Сейчас мои рабочие уже занимаются вопросами уборки погибшей рыбы. Из бассейна выкачают всю воду, чтобы впредь подобного не происходило. Никакой рыбы в парке в этом году не будет.

После длительных совещаний компания-арендатор приняла решение оставить в центре парка водоем. Ранее вместо него планировали открыть конюшню или бассейн.

Предположительно, рыба задохнулась подо льдом, потому что перед началом зимнего сезона в пруду было мало воды. Из-за недостаточной глубины и толстого льда в воде было слишком мало кислорода для такого количества животных.