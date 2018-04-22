В барнаульском парке "Изумрудный" массово погибла рыба

В "Изумрудном" погибла рыба. Фото: vk.com/rvb22altay. В "Изумрудном" погибла рыба. Фото: vk.com/rvb22altay. В "Изумрудном" погибла рыба. Фото: vk.com/rvb22altay. В "Изумрудном" погибла рыба. Фото: vk.com/rvb22altay. В "Изумрудном" погибла рыба. Фото: vk.com/barneos22. В "Изумрудном" погибла рыба. Фото: vk.com/barneos22. В "Изумрудном" погибла рыба. Фото: vk.com/barneos22.

"Уже сегодня появился запах тухлой рыбы. Очень много крупных особей", — сообщили 22 апреля в паблике "Рыбалка в Барнауле". Авторы поста также выложили снимки с мертвыми карасями и другой рабой.

"В пруду много мёртвой рыбы разного размера, от мальков до двухкилограммовых. Зрелище не для прогулки", — написала подписчица Barnaul22 Наталья Кукса.

В комментариях барнаульцы предполагают, что рыба погибла еще зимой — она задохнулась под слоем льда. Пользователи предполагают, что перед началом зимнего сезона в пруд не добавили воду. Поэтому в водоеме не было достаточной глубины — из-за этого он промерз и в нем было недостаточно кислорода для рыб.

Отметим, что парк "Изумрудный" находится в заброшенном состоянии. В прошлом году он официально не работал, там велись массовые вырубки деревьев.