В барнаульском парке "Изумрудный" массово погибла рыба

В пруду барнаульского парка "Изумрудный" погибла рыба, сообщают подписчики нескольких местных сообществ в соцсетях.
"Уже сегодня появился запах тухлой рыбы. Очень много крупных особей", — сообщили 22 апреля в паблике "Рыбалка в Барнауле". Авторы поста также выложили снимки с мертвыми карасями и другой рабой.
"В пруду много мёртвой рыбы разного размера, от мальков до двухкилограммовых. Зрелище не для прогулки", — написала подписчица Barnaul22 Наталья Кукса.
В комментариях барнаульцы предполагают, что рыба погибла еще зимой — она задохнулась под слоем льда. Пользователи предполагают, что перед началом зимнего сезона в пруд не добавили воду. Поэтому в водоеме не было достаточной глубины — из-за этого он промерз и в нем было недостаточно кислорода для рыб.
Отметим, что парк "Изумрудный" находится в заброшенном состоянии. В прошлом году он официально не работал, там велись массовые вырубки деревьев.
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