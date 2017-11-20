В Барнауле последствия снегопада устраняют больше 90 машин

Снег убирают во всех частях города. В некоторых районах дежурят специальные машины, которые подметают дорогу и распределяют песко-соляную смесь.

Всего у предприятия "Автодорстрой" есть как минимум 244 единицы снегоуборочной техники. Среди них в автопарке 17 лаповых снегопогрузчиков, 4 тяжелых и 15 средних грейдеров, 6 тракторов К-700, 37 фронтальных погрузчиков, 7 шнекороторов, 64 самосвала, 54 комбинированных дорожных машины.

Власти напоминают, что автомобили, создающие препятствия для своевременной и качественной уборки снега, будут эвакуировать.

Кроме того, altapress.ru писал, что на нескольких участках дорожной сети установили знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей ночью.