В Барнауле последствия снегопада устраняют больше 90 машин

В Барнауле дорожники за сутки вывезли 38 тонн снега. Они высыпали на дороги 884 тонны песко-соляной смеси. Сегодня утром снег убирает 91 машина, сообщает официальный сайт города.
Снег убирают во всех частях города. В некоторых районах дежурят специальные машины, которые подметают дорогу и распределяют песко-соляную смесь.
Всего у предприятия "Автодорстрой" есть как минимум 244 единицы снегоуборочной техники. Среди них в автопарке 17 лаповых снегопогрузчиков, 4 тяжелых и 15 средних грейдеров, 6 тракторов К-700, 37 фронтальных погрузчиков, 7 шнекороторов, 64 самосвала, 54 комбинированных дорожных машины.
Власти напоминают, что автомобили, создающие препятствия для своевременной и качественной уборки снега, будут эвакуировать.
Кроме того, altapress.ru писал, что на нескольких участках дорожной сети установили знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей ночью.
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