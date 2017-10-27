В Барнауле коммунальщики впервые за осень вышли на уборку снега

26 октября в Барнауле выпал снег. Толщина покрова достигала одного сантиметра. Коммунальные службы впервые этой осенью приступили к уборке снега и наледи. Снег начали сметать с дорог и тротуаров, проезжую часть обрабатывали реагентами. Мэр города Сергей Дугин проверил готовность снегоуборочной техники, пишет официальный сайт города.
Для инспекции глава администрации города приехал в муниципальное предприятие "Автодорстрой", у шести дорожно-эксплуатационных участков которого есть 244 единицы снегоуборочной техники. Среди них в автопарке этой организации имеются 17 лаповых снегопогрузчиков, 4 тяжелых и 15 средних грейдеров, 6 тракторов К-700, 37 фронтальных погрузчиков, 7 шнекороторов, 64 самосвала, 54 комбинированных дорожных машины.
По словам руководителя "Автодорстроя" Андрея Курышина, вся техника готова к зиме на 100%. Организована двухсменная работа. Сотрудники обеспечены спецодеждой и инвентарем.
Сергей Дугин сообщил коммунальщикам, что для предприятия за счет краевого бюджета дополнительно приобретена вакуумная коммунальная техника с навесным оборудованием.
Андрей Курышин рассказал, что для борьбы с наледью запасено 40 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Мэр ранее дал поручение "Автодорстрою" организовать очистку тротуаров. Курышин отчитался, что и к этому в организации уже готовы.
Андрей Курышин,
руководитель МБУ "Автодорстрой":
Есть полный перечень тротуаров. В первую очередь будут очищаться тротуары у основных городских магистралей, социальных объектов, торговых предприятий. Приобретена техника, сформированы бригады, которые будут заниматься ручной очисткой тротуаров там, где применение техники невозможно.
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