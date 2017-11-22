В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru. В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru. В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru. В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru. В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru. В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru. В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru. В Барнауле продают экзотических слизней из Мадагаскара. Фото: avito.ru.

В объявлении говорится, что у продавца есть восемь слизней. Семь моллюсков — маленькие, а один большой. В основном слизни питаются растениями, а также овощами и фруктами. Кроме того, важно давать им пищу, содержащую белок. Моллюсков можно содержать в аквариуме или контейнере.

Продавец обещает проконсультировать всех желающих. Все слизни стоят 400 рублей. К ним прилагается контейнер с грунтом. Кроме того, можно купить моллюсков по отдельности. Цена маленьких — 50 рублей, а большого — 150.