Исследователи выяснили, почему перестают жужжать пчелы

Речь идет о явлении "вибрационного опыления", при котором пчела создает вибрации для поднятия пыльцы в воздух, издавая при этом характерный жужжащий звук. Ученые наблюдали за колониями пчел, посещавших растения, обработанные неоникотиноидными пестицидами. Они наблюдали за поведением насекомых и записывали жужжание.

Выяснилось, что пчелы, посещавшие обработанные растения, стали значительно меньше жужжать. Те из них, которые использовали "вибрационное опыление", также стали собирать меньше пыльцы. Контрольная группа пчел справилась со сбором гораздо лучше. Разница по сбору пыльцы между группами составляла от 47% до 56%, пишет "Росбалт".