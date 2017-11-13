Ученые рассказали, почему женщины не вступают в отношения чаще мужчин

Большинство женщин, не имеющих партнера, довольны своим статусом и не стремятся вступать в отношения, пишут РИА Новости со ссылкой на The Independent.
Эксперты выяснили, что 61% одиноких женщин удовлетворены "личной жизнью", при этом среди опрошенных мужчин показатель установился на уровне 49%. Кроме того, 75% респонденток заявили, что "не стремились завести отношения в последний год". Особенно ярко эта тенденция проявляется в возрастной группе "от 45 и старше".
По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от женщины больше усилий, чем от мужчины.
"Это свидетельствует о том, что женщины делают больше работы по дому и больше трудятся эмоционально", — сказала она. Исследователь уточнила, что под "эмоциональным трудом" имеется в виду разрешение конфликтных ситуаций и споров.
Гранди добавила, что одиночки, как правило, отличаются высокой коммуникабельностью и активно взаимодействуют с окружающими, тогда как замужние и состоящие в длительных отношениях женщины полностью погружены в семейную жизнь.
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