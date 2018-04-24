В Барнауле около Речного вокзала продают земельный участок под ТЦ или ресторан

В Барнауле на территории туристического кластера за 22 млн рублей продают земельный участок с помещением "свободного назначения" под застройку, сообщает "Недвижимость Алтая".
В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".
Продавец отмечает, что участок находится рядом с Речным вокзалом и элитным жилым комплексом, поэтому подходит для строительства гостиницы, ресторана, торгового центра, фитнес-центра или поликлиники.
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