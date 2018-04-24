В Барнауле около Речного вокзала продают земельный участок под ТЦ или ресторан

В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай". В Барнауле продают земельный участок около Речного вокзала. Фото: Сайт "Недвижимость Алтай".

Продавец отмечает, что участок находится рядом с Речным вокзалом и элитным жилым комплексом, поэтому подходит для строительства гостиницы, ресторана, торгового центра, фитнес-центра или поликлиники.