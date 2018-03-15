В Барнауле произошел массовый сбой в работе интернет-провайдеров

Сообщения об отсутствии интернета поступили в редакцию около 8 утра. В основном это коснулось абонентов в районе новостроек.

"Интернет падал на 1,5 часа. Починили быстро. По телефону говорили что вообще непонятно сколько продлится отсутствие связи", — рассказал altapress.ru директор ГК "Рубль" Виталий Романов. Их офис располагается на улице Балтийской. Наличие проблем также подтвердили несколько абонентов, офисы которых находятся на улицах Взлетной и Шумакова.

К 11 утра абоненты снова получили доступ к интернету, однако, по данным altapress.ru, ремонтно-восстановительные работы продолжаются. "Вымпелком" пообещал предоставить комментарии позже.

Также вчера вечером произошла авария у магистрального оператора ТТК. О проблемах сообщали жители Хабаровска, Краснодара, Москвы и Владивостока. У барнаульских они также были.

В пресс-службе ТТК изданию TJ подтвердили наличие неполадок и сообщили, что произошёл "кратковременный сбой в нескольких регионах". "Аварийная ситуация оперативно устранена, полностью сервис будет восстановлен в ближайшее время. Сожалеем, если причинили вам неудобства", — заявили в пресс-службе оператора.

Обновлено в 16.00.

В "ВымпелКоме" прокомментировали проблемы с интернетом в Барнауле.

Яна Назарова,

специалист по связям с общественностью "ВымпелКома" по Сибири и Дальнему Востоку: