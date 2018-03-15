В Барнауле произошел массовый сбой в работе интернет-провайдеров

Утром 15 марта в Барнауле произошел сбой в работе оператора "Вымпелком" (Билайн). Без доступа к стационарному интернету на несколько часов остались как бизнес-абоненты, так и физлица.
Сообщения об отсутствии интернета поступили в редакцию около 8 утра. В основном это коснулось абонентов в районе новостроек.
"Интернет падал на 1,5 часа. Починили быстро. По телефону говорили что вообще непонятно сколько продлится отсутствие связи", — рассказал altapress.ru директор ГК "Рубль" Виталий Романов. Их офис располагается на улице Балтийской. Наличие проблем также подтвердили несколько абонентов, офисы которых находятся на улицах Взлетной и Шумакова.
К 11 утра абоненты снова получили доступ к интернету, однако, по данным altapress.ru, ремонтно-восстановительные работы продолжаются. "Вымпелком" пообещал предоставить комментарии позже.
Также вчера вечером произошла авария у магистрального оператора ТТК. О проблемах сообщали жители Хабаровска, Краснодара, Москвы и Владивостока. У барнаульских они также были.
В пресс-службе ТТК изданию TJ подтвердили наличие неполадок и сообщили, что произошёл "кратковременный сбой в нескольких регионах". "Аварийная ситуация оперативно устранена, полностью сервис будет восстановлен в ближайшее время. Сожалеем, если причинили вам неудобства", — заявили в пресс-службе оператора.
Обновлено в 16.00.
В "ВымпелКоме" прокомментировали проблемы с интернетом в Барнауле.
Яна Назарова,
специалист по связям с общественностью "ВымпелКома" по Сибири и Дальнему Востоку:
Сегодня утром некоторые абоненты "Билайн", пользующиеся услугой фиксированной интернет-связи в Барнауле, могли наблюдать нестабильную работу сервиса или ее отсутствие. Специалисты компании в короткий срок успешно наладили функционирование сервиса. На текущий момент фиксированный интернет работает стабильно. Абонентов мобильной связи ситуация не затронула.
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