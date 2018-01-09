В Барнауле произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика

Вечером 9 января в Барнауле произошло ДТП с четырьмя участниками, сообщил altapress.ru читатель.
ДТП на Лесном тракте, 9 января 2018. Фото: Юрий Варламов.
ДТП на Лесном тракте, 9 января 2018. Фото: Юрий Варламов.
ДТП на Лесном тракте, 9 января 2018. Фото: Юрий Варламов.
ДТП на Лесном тракте, 9 января 2018. Фото: Юрий Варламов.
ДТП на Лесном тракте, 9 января 2018. Фото: Юрий Варламов.
Авария случилась на Лесном тракте в районе завода "Ротор". Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ (маршрут №2), грузовик, легковые автомобили "Лада Калина" и "Тойота".
Авария перегородила проезжую часть, автомобилям пришлось ехать в объезд.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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