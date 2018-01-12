В Барнауле пропала женщина в шубе с капюшоном

Разыскивается 45-летнгяя жительница Барнаула Мария Ермакова, которая ушла из дома 7 января 2018 года и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 176 см, среднее телосложение, светлые волосы, голубые глаза.
Была одета: серая вязаная шапка, серая мутоновая шуба с капюшоном, белое платье, белые сапоги. С собой: квадратная черная дамская сумочка.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, либо видел ее , просьба сообщить по телефону: 02. или ПСО "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52.
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