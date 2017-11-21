В Барнауле пьяный работник автосервиса решил прокатиться на машине клиента

В Барнауле 39-летнего мужчину осудили за езду в нетрезвом виде. Он работал в автосервисе и решил протестировать автомобиль, который нужно было отремонтировать, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, мужчина в июле работал в одном из автосервисов Барнаула. Осужденный решил проехаться на автомобиле, который следовало починить.
Мужчину остановили полицейские. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Мужчина рассказал, что хотел протестировать машину после ремонта.
За повторное управление автомобилем в пьяном виде мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ. Кроме того, он не сможет работать на транспорте 1 год и 8 месяцев.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.