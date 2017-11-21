В Барнауле пьяный работник автосервиса решил прокатиться на машине клиента

По данным следствия, мужчина в июле работал в одном из автосервисов Барнаула. Осужденный решил проехаться на автомобиле, который следовало починить.

Мужчину остановили полицейские. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Мужчина рассказал, что хотел протестировать машину после ремонта.

За повторное управление автомобилем в пьяном виде мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ. Кроме того, он не сможет работать на транспорте 1 год и 8 месяцев.