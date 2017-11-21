В Барнауле 21 ноября столкнулись четыре автомобиля, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле столкнулись 4 автомобиля. Фото: Владимир Задорожный в vk.com/barneos22.
В Барнауле столкнулись 4 автомобиля. Фото: Владимир Задорожный в vk.com/barneos22.
ДТП произошло на улице Советской Армии в направлении Телефонной. Свидетели аварии рассказали, что пострадавших нет.
На фотографиях видно, что сильнее всего повреждена LADA Priora. От удара ей смяло переднюю часть. Другие машины получили меньшие повреждения.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что пока участники аварии не обращались в ГАИ.
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