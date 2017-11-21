В Барнауле столкнулись 4 автомобиля. Фото: Владимир Задорожный в vk.com/barneos22. В Барнауле столкнулись 4 автомобиля. Фото: Владимир Задорожный в vk.com/barneos22.

ДТП произошло на улице Советской Армии в направлении Телефонной. Свидетели аварии рассказали, что пострадавших нет.

На фотографиях видно, что сильнее всего повреждена LADA Priora. От удара ей смяло переднюю часть. Другие машины получили меньшие повреждения.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что пока участники аварии не обращались в ГАИ.