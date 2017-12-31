29 декабря пропала 17-летняя девушка из Барнаула Анастасия Донцову. Об этом сообщает сообщество отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте".
В Барнауле разыскивают 17-летнюю девушку, которая нуждается в медицинской помощи
Вчера, 11:25.
29 декабря пропала 17-летняя девушка из Барнаула Анастасия Донцову. Об этом сообщает сообщество отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте".
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