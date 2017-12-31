В Барнауле разыскивают 17-летнюю девушку, которая нуждается в медицинской помощи

Вчера, 11:25.
Жизнь

29 декабря пропала 17-летняя девушка из Барнаула Анастасия Донцову. Об этом сообщает сообщество отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте". 

Карта. Поиск.
Карта. Поиск. Фото: СС0.
Пропала Анастасия Евгеньевна Донцова.
Пропала Анастасия Евгеньевна Донцова.

Приметы:

  • рост 160 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы темно-русые ниже плеч,
  • глаза карие.

Была одета:

  • темно-розовая куртка,
  • чёрные джинсы,
  • синие зимние кроссовки.
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