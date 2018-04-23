Проезд в барнаульском транспорте можно будет оплатить браслетом

Сегодня, 11:31.
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Летом барнаульцы смогут оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах специальными транспортными браслетами, сообщает Центртранс

Автобус 37-го маршрута в Барнауле.
Автобус 37-го маршрута в Барнауле. Фото: fotobus.msk.ru.

Браслеты будут работать наравне с транспортными карточками и брелоками. 

На браслеты будут записывать два вида тарифов:

  • электронный кошелек (автобус — 19 рублей, трамвай и троллейбус — 18 рублей);
  • проездной билет для граждан (неограниченное число поездок на трамвае и троллейбусе за 1020 рублей). 

Стоимость браслета в Центртрансе пока озвучить не готовы.

Напомним, безналичный расчет по транспортным картам в Барнауле работает с 1 декабря 2016 года, а по транспортным брелокам — с 1 августа 2017 года.

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