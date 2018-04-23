Проезд в барнаульском транспорте можно будет оплатить браслетом

Летом барнаульцы смогут оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах специальными транспортными браслетами, сообщает Центртранс.
Браслеты будут работать наравне с транспортными карточками и брелоками.
На браслеты будут записывать два вида тарифов:
- электронный кошелек (автобус — 19 рублей, трамвай и троллейбус — 18 рублей);
- проездной билет для граждан (неограниченное число поездок на трамвае и троллейбусе за 1020 рублей).
Стоимость браслета в Центртрансе пока озвучить не готовы.
Напомним, безналичный расчет по транспортным картам в Барнауле работает с 1 декабря 2016 года, а по транспортным брелокам — с 1 августа 2017 года.
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