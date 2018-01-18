В Барнауле салоны красоты использовали ботокс, ввезенный преступным путём

Как установил в Следкоме, осужденный с декабря 2015 года по март 2016 года ввозил на территорию страны из стран Европы и Азии незарегистрированные и не прошедшие клинические испытания на безопасность в России лекарственные средства. Такие, как ботулинический токсин типа А (ботокс), лидокаин, гиалуроновой кислоты и гидролизат плаценты человека.

Эти препараты барнаулец продавал не только в Алтайском крае, но и в других регионах, рекламируя свой товар по интернету.

Чтобы вывести продавца незаконных лекарственных средств на чистую воду, правоохранителям пришлось создать специальную следственно-оперативную группу из сотрудников Следкома и оперативников ОЭБ краевого главка МВД.

По месту жительства и работы осужденного, а также в ряде салонов красоты (всего по 15 адресам) были проведены масштабные обыски. Во время этих проверок удалось изъять 700 лекарственных препаратов 33 наименований.

Эти препараты уничтожат после того, как решение суда вступит в силу.

Самого же обвиняемого осудили на 3 года условно с выплатой штрафа в миллион рублей.