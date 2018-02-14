В Барнауле сеть детских бассейнов наказали за самопиар

В Instagram на странице бассейнов "Акварика" было написано, что "…наши бассейны занимают первое место по уровню услуг". Однако владелец сети не смог подтвердить, что бассейн предоставляет исключительные и отличные от других услуги.

Управление пришло к выводу, что информация со сравнительной степенью "первое место" — некорректное сравнение и недобросовестная конкуренция. Владелец сети получил предупреждение, он больше не должен использовать подобную рекламу.