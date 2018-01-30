В Барнауле скончался бывший начальник УФСБ Алтайского края Юрий Сотников

30 января ушел из жизни генерал-майор в отставке Юрий Сотников, руководивший краевым управлением ФСБ с 1992 по 2005 годы.
Прощание с Юрием Сотниковым пройдет 2 февраля с 10:00 до 12:00 в храмовом комплексе по адресу ул. Шумакова, 25а. От здания УФСБ на проспекте Ленина, 30 на прощание будет организован автобус (выезд с 10:00 до 10:30). Похороны пройдут на Черницком кладбище.
Справка
Юрий Сотников родился 18 июля 1950 года в селе Бурлинке Бурлинского района Алтайского края; окончил факультет правоведения Алтайского государственного университета в 1978 году; работал столяром на Славгородском заводе радиоаппаратуры; в органах государственной безопасности служит с 1972 года, прошел путь от младшего оперуполномоченного до начальника краевого управления; награжден орденом "Знак Почета" и медалями. Ушел в отставку в 2005 году.
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