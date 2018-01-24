Умер бывший декан юрфака АлтГУ Виктор Музюкин

Прощание с ним состоится 25 января с 11 до 13 часов в актовом зале корпуса С университета (пр. Социалистический, 68), сообщает пресс-служба вуза.

Виктор Музюкин родился 22 апреля 1949 года в с. Загайново Троицкого района Алтайского края. С 1975 года работал в Алтайском государственном университете, с 1991 по 2011 возглавлял юридический факультет. Был кандидатом юридических наук, заслуженным юристом России.

Редакция altapress.ru выражает соболезнования родным и близким Виктора Музюкина.