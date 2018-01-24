Умер бывший декан юрфака АлтГУ Виктор Музюкин

23 января после тяжелой болезни скончался бывший декан юридического факультета АлтГУ Виктор Музюкин.
Прощание с ним состоится 25 января с 11 до 13 часов в актовом зале корпуса С университета (пр. Социалистический, 68), сообщает пресс-служба вуза.
Виктор Музюкин родился 22 апреля 1949 года в с. Загайново Троицкого района Алтайского края. С 1975 года работал в Алтайском государственном университете, с 1991 по 2011 возглавлял юридический факультет. Был кандидатом юридических наук, заслуженным юристом России.
Редакция altapress.ru выражает соболезнования родным и близким Виктора Музюкина.
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