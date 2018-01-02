Скончался лидер фракции коммунистов в гордуме Бийска Константин Шебалин

2 января на 50-м году жизни умер Константин Шебалин — председатель фракции КПРФ в гордуме Бийска. Об этом сообщил бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев.
"Сегодня на 50-м году жизни скоропостижно скончался заместитель председателя по связям с общественностью ОО "Союз ветеранов Бийска", депутат Думы города Бийска 7-го созыва, заместитель председателя Думы, председатель фракции КПРФ", — написал Нагайцев на своей странице в Facebook. По информации ИА "Банкфакс", причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Шебалин был депутатом Думы Бийска 4-го и 5-го созывов, депутатом АКЗС 6-го созыва от "Единой России".
Однако в 2017 Шебалин пошел на выборы в гордуму Бийска от коммунистов и победил по одномандатному округу. В Думе он стал лидеров фракции КПРФ и занимал активную позицию. Например, в конце ноября он пожаловался в прокуратуру после того, как депутаты опросным голосованием одобрили повышение налогов для местных предпринимателей.
Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в интервью altapress.ru называла Шебалина "одной из самых больших находок".
Мария Прусакова,
первый секретарь краевого отделения КПРФ:
Лично для меня он — человек-открытие. Наличие судимостей, конечно, могло смутить, в том числе и мое вышестоящее руководство. Но при этих его биографических данных он дважды побеждал на округе в Бийскую гордуму, а также в АКЗС. И это не смущало представителей партии власти, кстати. В моих глазах все его грехи отмолили избиратели, которые так высоко оценили его авторитет в городе. Шебалин показал самый высокий результат среди одномандатников на выборах 2017 года.
На сайте Думы Бийска сообщается, что Шебалин имел судимости: ч.2 ст.330 "Самоуправство" УГ РФ, ч. 2 ст.144 "кража" УГ РФ, ст. 17 (соучастие), ч. 3. ст. 89 "хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи" УК РСФСР.
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