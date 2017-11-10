В Барнауле сотрудники сервисного центра подменили мужчине iPhone

Распознать обман барнаульцу помогло то, что iPhone был привязан к электронной почте. После возвращения домой мужчина заметил, что количество телефонов, связанных с его аккаунтом, увеличилось.

Барнаулец сравнил серийный номер полученного смартфона с документами. Выяснилось, что цифры не совпадают. Сотрудники сервисного центра положили в коробку от iPhone другой телефон.

Возместить стоимость iPhone удалось только после написания претензии в магазин. Мужчина сдал выданный телефон и ему отдали 19 тысяч рублей.