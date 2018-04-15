В Барнауле три человека заразились корью

Похожий случай произошел в прошлом году. Тогда заболел ребенок, который отдыхал с родителями в Турции. В ведомстве отмечают, что в зоне риска — непривитые дети до года.

Напомним, в 2015 году в Алтайском крае зарегистрировали вспышечную заболеваемость корью. Тогда болело больше 100 человек, привили около 21 тыс. человек.

Наиболее и эффективный метод профилактики кори — вакцинация.

Справка

Корь — это острое тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи. Осложнениями после болезни являются поражение центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмонии. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста. Передается болезнь воздушно-капельным путем.