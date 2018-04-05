В Барнауле установят старое колесо обозрения из Тюмени

В Тюмени новое колесо обозрения запустили в канун Нового года. Старый аттракцион демонтировали. Сначала его хотели установить в другом месте города, но передумали.

Издание отмечает, что специалисты перекрасили старый аттракцион, проверили исправность всех приборов и механизмов. Работу планируют закончить к концу апреля. После этого колесо еще раз проверят на безопасность.

Прокатиться на аттракционе можно будет в мае.