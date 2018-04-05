В Барнауле установят старое колесо обозрения из Тюмени

Колесо обозрения, которое раньше работало в Тюмени на Цветном бульваре хотят привезти в Барнаул. Его планируют установить в парке "Арлекино", сообщает "Тюменская область сегодня".
В Тюмени новое колесо обозрения запустили в канун Нового года. Старый аттракцион демонтировали. Сначала его хотели установить в другом месте города, но передумали.
Издание отмечает, что специалисты перекрасили старый аттракцион, проверили исправность всех приборов и механизмов. Работу планируют закончить к концу апреля. После этого колесо еще раз проверят на безопасность.
Прокатиться на аттракционе можно будет в мае.
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