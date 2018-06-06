В Нагорном парке Барнаула устраняют трещины

В барнаульском Нагорном парке специалисты начали устранять причины просадки грунта на террасах, сообщает официальный сайт города.
Подрядная организация "ДСУ-4" обследует проблемные участки склона. Специалисты сняли ограждения и вскрыли асфальтовое покрытие на второй и третьей террасах со стороны первой лестницы в Нагорный парк, чтобы выявить причины просадки грунта. После необходимых работ грунт уплотнят и уложат новый асфальт.
По словам Антона Шеломенцева, председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, работы проводят в рамках гарантийных обязательств.
Напомним, в течение всего 2017 года в Нагорном парке периодически образовывались трещины на террасах. О возможных причинах этого altapress.ru рассказывал руководитель компании-подрядчика в октябре 2017 года. Барнаульцы даже предлагали установить в Нагорном памятник незадачливым строителям. Тогда подрядчик сообщал, что появление трещин не является гарантийным случаем.
Кроме того, в апреле в нескольких местах Нагорного парка тротуарная плитка вздулась и пошла волнами. Источник altapress.ru в мэрии рассказал, что это произошло из-за неизвестной машины, которая заехала на дорожку предположительно в пятницу 6 апреля.
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