В Барнауле внедорожник протаранил легковушку. Фото: Тимоха Сухумский в vk.com/barneos22. В Барнауле внедорожник протаранил легковушку. Фото: Тимоха Сухумский в vk.com/barneos22. В Барнауле внедорожник протаранил легковушку. Фото: Артем Решетников в vk.com/barneos22. В Барнауле внедорожник протаранил легковушку. Фото: Артем Решетников в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что столкновение произошло на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов.

На снимках с места ДТП видно, что у внедорожника KIA Sportage смят капот и оторван бампер. У автомобиля Hyundai от удара сильнее всего повреждены бок и задняя часть.

По предварительной информации, пострадавших нет.