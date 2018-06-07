В барнаульских новостройках эвакуаторы вывозят автомобили по ночам

"Работают даже ночью! Балтийская 103-105. Эвакуируют неправильно припаркованные во дворе автомобили. Спасайте!", — сообщает житель одного из домов.

Это не первый случай, когда эвакуатор приезжает ночью или рано утром, рассказали altapress.ru, жители квартала "Балтийская крепость", в котором находятся эти дома. Таким образом жильцы борются с парковщиками на тротуарах и газонах. Сами звонят в полицию и сообщают номера соседей-нарушителей.

"Парковки у этих домов есть, но к ним невозможно проехать из-за строительства дороги на Балтийской. Гараж еще не построили, и не придумали альтернативное место, где можно ставить машины хотя бы временно", — жалуется жительница квартала Ольга.