В барнаульском "Ашане" перестали раздавать бесплатные пакеты

15 ноября в магазинах сети "Ашан" перестали раздавать бесплатные пакеты-майки, пишет ИА "Банкфакс". Решение приурочили ко Дню вторичной переработки мусора. Активисты Greenpeace ожидают от акции колоссальный экологический эффект.
Бесплатные пакеты-майки перестали раздавать почти одновременно с кризисом 2015 года. От них, например, отказалась "Мария-Ра", "Новэкс", а затем "Лента" и другие сети. Цена покупки в зависимости от качества и вместительности тары может достигать 6 рублей.
Французская сеть "Ашан" насчитывает 62 магазина, в том числе два в Барнауле. Ритейлер оказался одним из самых стойких и до сих пор баловал покупателей бесплатным полиэтиленом. Greenpeace предлагал ему отказаться от него с 2012 года.
По данным экологов, ежегодно в России потребляется более 26,5 млрд пакетов. Они загрязняют окружающую среду и приводят к гибели животных. Ритейлеры предлагают своим покупателям альтернативу — прочные сумки для покупок, которыми можно пользоваться долгое время. Стоят они от 50 до 100 рублей в зависимости от модели. Но покупатель, приученный получать тару бесплатно или за символическую сумму, чаще всего отказывается от них.
В связи с этим Greenpeace агитирует "продуктовиков" исключить из ассортимента магазина пакеты вообще. Соответствующее предложение уже получила "Мария-Ра".
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