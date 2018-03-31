В Бийске разведут понтонный мост: переезжать через Бию придется в другом месте

30 марта движение по понтонному мосту через Бию в Бийске было закрыто. В ближайшее время мост разведут из-за ледохода, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на речной порт.
Напомним, понтонный мост, который помогает разгрузить городские дороги, разводят два раза в год: осенью — на период образования льда на поверхности реки (затем монтаж переправы осуществляют после полного ледостава); и весной — на время ледохода. Когда река полностью очистится ото льда и шуги, мост восстановят — как правило, перерыв составляет меньше двух недель.
Таким образом, после закрытия движения по понтонной переправе перебраться на другой берег Бии можно будет по коммунальному мосту либо по новому мосту, что в районе села Малоугренево.
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