В Бийске разведут понтонный мост: переезжать через Бию придется в другом месте

Сегодня, 14:46.
Жизнь

30 марта движение по понтонному мосту через Бию в Бийске было закрыто. В ближайшее время мост разведут из-за ледохода, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на речной порт. 

В Бийске монтируют понтонный мост.
В Бийске монтируют понтонный мост. Фото: скрин с видео digibi.ru.

Напомним, понтонный мост, который помогает разгрузить городские дороги, разводят два раза в год: осенью — на период образования льда на поверхности реки (затем монтаж переправы осуществляют после полного ледостава); и весной — на время ледохода. Когда река полностью очистится ото льда и шуги, мост восстановят — как правило, перерыв составляет меньше двух недель.

Бийский понтонный мост.
Бийский понтонный мост.

Таким образом, после закрытия движения по понтонной переправе перебраться на другой берег Бии можно будет по коммунальному мосту либо по новому мосту, что в районе села Малоугренево.

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