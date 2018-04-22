В Бийске установили огромный памятник царской семье

В Бийске установили памятник царской династии Романовых. Члены царской семьи изображены в полный рост. Автор утверждает, что это единственная подобная скульптура в России, пишет "Бийский рабочий".
Памятник называется "Царская семья", его создал скульптор Сергей Исаков. По его словам, здесь в полный рост здесь изображены члены царской семьи, погибшие в 1917 и раньше — от рук террористов.
Исаков утверждает, что подобных памятников в России нет. "Есть одна скульптурная композиция в одном городе, но небольших размеров", — заявил скульптор.
Памятник установили в Александровском парке — на территории производственного объединения "Сибприбормаш". Создатели парка называют его "духовно-православным культурным центром". На его территории построен храм, а также установлены скульптуры авторства Исакова. Среди них, например, памятник Петру I и Иисусу Христу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.