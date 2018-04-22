В Бийске установили огромный памятник царской семье

Памятник называется "Царская семья", его создал скульптор Сергей Исаков. По его словам, здесь в полный рост здесь изображены члены царской семьи, погибшие в 1917 и раньше — от рук террористов.

Исаков утверждает, что подобных памятников в России нет. "Есть одна скульптурная композиция в одном городе, но небольших размеров", — заявил скульптор.

Памятник установили в Александровском парке — на территории производственного объединения "Сибприбормаш". Создатели парка называют его "духовно-православным культурным центром". На его территории построен храм, а также установлены скульптуры авторства Исакова. Среди них, например, памятник Петру I и Иисусу Христу.