В одном из торговых центров Алтайского края людей засыпало порошком. Фото: Kseniya Titova---Greshnykh в vk.com/incident_22. В одном из торговых центров Алтайского края людей засыпало порошком. Фото: Kseniya Titova---Greshnykh в vk.com/incident_22.

ЧП произошло в ТЦ "Формула М2" на улице Революции. По словам очевидцев, сработала система пожаротушения. Помещение засыпало белым порошком. Свидетели случившегося пишут, что в здании проводили проверку.

На снимках видно, что из здания выходят люди, покрытые белым веществом. По словам очевидцев, внутри все засыпано порошком. Людей вывели на улицу.

Напомним, 10 апреля В ТРЦ "Галактика" в Барнауле прошли пожарно-тактические учения. По легенде пожар начался на фудкорте возле кинотеатра.