В торговом центре Бийска, 20 апреля, во время проверки системы пожаротушения людей и вещи засыпало порошком. Об этом сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В одном из торговых центров Алтайского края людей засыпало порошком. Фото: Kseniya Titova---Greshnykh в vk.com/incident_22.
В одном из торговых центров Алтайского края людей засыпало порошком. Фото: Kseniya Titova---Greshnykh в vk.com/incident_22.
ЧП произошло в ТЦ "Формула М2" на улице Революции. По словам очевидцев, сработала система пожаротушения. Помещение засыпало белым порошком. Свидетели случившегося пишут, что в здании проводили проверку.
На снимках видно, что из здания выходят люди, покрытые белым веществом. По словам очевидцев, внутри все засыпано порошком. Людей вывели на улицу.
Напомним, 10 апреля В ТРЦ "Галактика" в Барнауле прошли пожарно-тактические учения. По легенде пожар начался на фудкорте возле кинотеатра.
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