В "Домодедово" во время взлета задымился самолет, направлявшийся в Новосибирск

Вечером 27 марта из московского аэропорта "Домодедово" из-за задымления не в салоне не смог вылететь рейс "Москва-Новосибирск". Следователи начали проверку.
По данным СКР, в 21:50 минут во время подготовки к взлёту в салоне самолета началось задымление. 129 пассажиров и 6 членов экипажа срочно эвакуировали. Причина задымления устанавливается.
По данным Росавиации, задымление самолета "Boeing 737-800" компании S7 произошло во время взлета — после разбега в 1 км. Экипаж сообщил о задымлении в салоне. Самолет затормозил в пределах взлетно-посадочной полосы.
В авиакомпании возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования, сообщает "Интерфакс".
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