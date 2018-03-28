В "Домодедово" во время взлета задымился самолет, направлявшийся в Новосибирск

По данным СКР, в 21:50 минут во время подготовки к взлёту в салоне самолета началось задымление. 129 пассажиров и 6 членов экипажа срочно эвакуировали. Причина задымления устанавливается.

По данным Росавиации, задымление самолета "Boeing 737-800" компании S7 произошло во время взлета — после разбега в 1 км. Экипаж сообщил о задымлении в салоне. Самолет затормозил в пределах взлетно-посадочной полосы.

В авиакомпании возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования, сообщает "Интерфакс".