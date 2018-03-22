Самолет экстренно приземлился в Толмачево из-за болезни пассажира

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Происшествия

22 марта самолет рейса Москва — Владивосток авиакомпании "Аэрофлот" вынужденно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Причиной стало плохое самочувствие пассажира, сообщает ИА PrimaMedia.

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

"Летели во Владивосток, а сели в Новосибирске", — рассказал один из пассажиров рейса SU 1702, уточнив, что рейс прямой, посадка не была запланирована. Экипаж воздушного судна принял такое решение из-за болезни одного из пассажиров.

Представитель компании-перевозчика информацию о посадке борта SU 1702 подтвердил и пояснил, что посадка совершена в штатном режиме и не связана с неисправностью судна. В настоящее время самолет взял курс на Владивосток.

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