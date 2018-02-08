"Мария-Ра" проведет лыжный марафон в новом месте

По словам Ракшина, первый неофициальный марафон, организованный компанией, проходил именно в Черемном. Тогда было всего 170 участников.

В этом году протяженность марафона будет такой же, как и в прошлом — 50 км. Стартовать участники марафона будут от села Черемное, а финишировать — на "Трассе здоровья" у базы "Динамо". Маршрут пройдет вдоль реки Барнаулки по просекам, и будет легче, чем в прошлом году, отмечает Александр Ракшин. Лыжня традиционно будет подготовлена для катания классическим стилем.

Александр Ракшин,

гендиректор компании "Мария-Ра":

— Мы нащупываем популярный маршрут. Потому что основная масса участников у нас была из Барнаула, в Черемное им будет удобнее добираться. А с другой стороны, людям всегда интересно менять маршруты. Сначала один был, потом другой, теперь вот третий.

В этом году на дистанции будут работать четыре пункта питания — через каждые 10 км. Там же можно будет смазать лыжи и получить техпомощь. В пунктах питания будут дежурить машины скорой помощи, а тех, кто не сможет преодолеть всю дистанцию, на финиш будут доставлять специальные автобусы.

Также участники смогут оставить свои вещи на старте — автобусы довезут их до "Динамо".

Участвовать в марафоне может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Марии-Ра" и оплатить стартовый взнос в 100 рублей. Заявки будут принимать с 12 по 27 февраля.

Для тех, кто не сможет самостоятельно добраться в Черемное, компания организовала доставку автобусами. Чтобы забронировать место, надо при регистрации на сайте оплатить проезд — 50 рублей. Автобусы будут отправляться 3 марта в 7:30 утра от ЦУМа.

Для всех, кто пройдет 50 км, организаторы приготовили памятные подарки.

Факт

В 2017 году в марафоне в селе Алтайском участвовали 1,5 тыс. человек.