"Мария-Ра" проведет лыжный марафон в новом месте

3 марта пройдет третий Алтайский лыжный марафон. В этом году его перенесли в село Черемное, недалеко от Барнаула. Об этом рассказал гендиректор компании "Мария-Ра" Александр Ракшин.
По словам Ракшина, первый неофициальный марафон, организованный компанией, проходил именно в Черемном. Тогда было всего 170 участников.
В этом году протяженность марафона будет такой же, как и в прошлом — 50 км. Стартовать участники марафона будут от села Черемное, а финишировать — на "Трассе здоровья" у базы "Динамо". Маршрут пройдет вдоль реки Барнаулки по просекам, и будет легче, чем в прошлом году, отмечает Александр Ракшин. Лыжня традиционно будет подготовлена для катания классическим стилем.
Александр Ракшин,
гендиректор компании "Мария-Ра":
— Мы нащупываем популярный маршрут. Потому что основная масса участников у нас была из Барнаула, в Черемное им будет удобнее добираться. А с другой стороны, людям всегда интересно менять маршруты. Сначала один был, потом другой, теперь вот третий.
В этом году на дистанции будут работать четыре пункта питания — через каждые 10 км. Там же можно будет смазать лыжи и получить техпомощь. В пунктах питания будут дежурить машины скорой помощи, а тех, кто не сможет преодолеть всю дистанцию, на финиш будут доставлять специальные автобусы.
Также участники смогут оставить свои вещи на старте — автобусы довезут их до "Динамо".
Участвовать в марафоне может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Марии-Ра" и оплатить стартовый взнос в 100 рублей. Заявки будут принимать с 12 по 27 февраля.
Для тех, кто не сможет самостоятельно добраться в Черемное, компания организовала доставку автобусами. Чтобы забронировать место, надо при регистрации на сайте оплатить проезд — 50 рублей. Автобусы будут отправляться 3 марта в 7:30 утра от ЦУМа.
Для всех, кто пройдет 50 км, организаторы приготовили памятные подарки.
Факт
В 2017 году в марафоне в селе Алтайском участвовали 1,5 тыс. человек.
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