В Германии выпустили секс-инструкцию для мигрантов

Минздрав Германии выпустил учебное пособие для мигрантов на тему соблазнения европейских женщин. Настольная книга написана так подробно, что женщины напуганы и возмущены одновременно, пишут dni.ru.
Инструкция написана максимально простым и доступным языком. "Девственность", "грудь", "женские половые органы", "что под юбкой у этих немок" — все изложено крупным планом и в мельчайших подробностях.
Иллюстрации в пособии настолько откровенные, что демонстрировать их без купюр не представляется возможным, сообщает РЕН ТВ. Также созданы "групповые семинары" для заинтересованных в более подробном теоретическом ознакомлении.
Сторонники сексуального просвещения приезжих организуют для мигрантов платные курсы флирта.
"Люди приезжают в Германию с поддельными документами или вообще без них, говоря, что они беженцы. Мы понятия не имеем, кто они такие на самом деле. Многие немцы считают, что мы сидим на бомбе замедленного действия", — возмущаются жители страны.
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