В Германии выпустили секс-инструкцию для мигрантов

Инструкция написана максимально простым и доступным языком. "Девственность", "грудь", "женские половые органы", "что под юбкой у этих немок" — все изложено крупным планом и в мельчайших подробностях.

Иллюстрации в пособии настолько откровенные, что демонстрировать их без купюр не представляется возможным, сообщает РЕН ТВ. Также созданы "групповые семинары" для заинтересованных в более подробном теоретическом ознакомлении.

Сторонники сексуального просвещения приезжих организуют для мигрантов платные курсы флирта.

"Люди приезжают в Германию с поддельными документами или вообще без них, говоря, что они беженцы. Мы понятия не имеем, кто они такие на самом деле. Многие немцы считают, что мы сидим на бомбе замедленного действия", — возмущаются жители страны.