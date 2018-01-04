В ГИБДД рассказали подробности утреннего ДТП с перевертышем в Барнауле

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности утреннего ДТП в Барнауле на пр. Калинина и ул. Сизова. Напомним, в пятом часу утра там перевернулась белая иномарка — по сведениям очевидцев, после погони ДПС.
По данным полицейских, ДТП произошло в 4:20 на пр. Калинина, 7. 30-летний мужчина, сидевший за рулем Honda Civic, не справился с управлением и врезался в бетонную тумбу, после чего перевернулся.
В результате аварии водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
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