В ГИБДД рассказали подробности утреннего ДТП с перевертышем в Барнауле

По данным полицейских, ДТП произошло в 4:20 на пр. Калинина, 7. 30-летний мужчина, сидевший за рулем Honda Civic, не справился с управлением и врезался в бетонную тумбу, после чего перевернулся.

В результате аварии водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.