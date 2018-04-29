В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на пешеходном переходе в Барнауле

28 апреля в 23:00 в Барнауле на Павловском тракте (в районе дома № 108) водитель автомобиля Subaru Legacy сбил девушку 1996 года рождения, говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД Барнаула.
Сотрудниками полиции установлено, что водитель-мужчина (1990 года рождения), управляя автомобилем Subaru Legacy, сбил девушку.
Предварительно установлено, что она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.
Проводится проверка.
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