В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на пешеходном переходе в Барнауле

Сотрудниками полиции установлено, что водитель-мужчина (1990 года рождения), управляя автомобилем Subaru Legacy, сбил девушку.

Предварительно установлено, что она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Проводится проверка.