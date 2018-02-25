В городе выбрали "Мистера Барнаул-2018" и "Успешную леди"

24 февраля в клубе "Че Гевара" прошли сразу два конкурса красоты — "Успешная Леди -2018" и "Мистер Барнаул 2018". В fashion-проекте модельного агентства Татьяны Жилиной приняли участие шесть парней и четыре девушки.
Все участники показали дефиле в модной одежде, приготовили визитную карточку и яркие творческие номера, ответили на вопросы жюри.
Среди девушек победу в конкурсе "Успешная Леди-2018" одержала Татьяна Зайчикова. Дарья Мирошниченко завоевала победу в номинациях "Мисс Стиль" и "Мисс Online". "Мисс Элегантность" досталось Юлии Нохриной, а Вероника Панкратова получила звание "Мисс Очарование".
Среди парней "Мистером Очарование" стал Иван Ленев, звание "Мистер Спорт" досталось Никите Иванченко, а "Мистер Талант" — Александру Романову.
Звания "Вице-мистер Барнаул 2018" и "Мистер Online" отдали Хассану Хади. Победил в конкурсе "Мистер Барнаул 2018" Руслан Малышев.
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