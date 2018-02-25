В городе выбрали "Мистера Барнаул-2018" и "Успешную леди"

Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Конкурс "Мистер Барнаул и Успешная леди - 2018". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Все участники показали дефиле в модной одежде, приготовили визитную карточку и яркие творческие номера, ответили на вопросы жюри.

Среди девушек победу в конкурсе "Успешная Леди-2018" одержала Татьяна Зайчикова. Дарья Мирошниченко завоевала победу в номинациях "Мисс Стиль" и "Мисс Online". "Мисс Элегантность" досталось Юлии Нохриной, а Вероника Панкратова получила звание "Мисс Очарование".

Среди парней "Мистером Очарование" стал Иван Ленев, звание "Мистер Спорт" досталось Никите Иванченко, а "Мистер Талант" — Александру Романову.

Звания "Вице-мистер Барнаул 2018" и "Мистер Online" отдали Хассану Хади. Победил в конкурсе "Мистер Барнаул 2018" Руслан Малышев.